John Boyega aiuta i fan a trovare il fancast DC perfetto per lui

I fan si danno ai fancast su Twitter, e John Boyega è più che contento di partecipare, fornendo degli input utili a trovare il ruolo perfetto per lui nel Multiverso DC, ma ha espresso il desiderio di interpretare Red Hood.

L'attore di Star Wars è in cerca di un ruolo da supereroe? Forse, anche se al momento la sua agenda sembra davvero piena (stando alla sua pagina IMDb ci sarebbero almeno 7 progetti in differenti fasi di sviluppo che lo vedono nel cast), ed è forse improbabile che possa firmare un nuovo contratto se non per qualcosa di abbastanza lontano nel tempo.

Tuttavia, ciò non toglie che i fan - e lui stesso - possano divertirsi nel cercare di trovare l'eroe DC che più gli si addice.

Così il Twitterverse parte alla carica, e Boyega contribuisce.

Too old! I’d love to see a newcomer! https://t.co/Dq7giNlpex — John Boyega (@JohnBoyega) August 26, 2020

Utente: "John Boyega dovrebbe interpretare Static Shock!".

Boyega: "Troppo vecchio! Vorrei vedere un nuovo arrivato!".

Utente: "Batwing 100%!".

Lmaooooo too funny. I can’t be red hood? Damn 🥺 — John Boyega (@JohnBoyega) August 26, 2020

Utente: "Nope, l'unico ruolo DC per Boyega è la Lanterna Verde di John Stewart. Devi recitare il giuramento con la stessa passione che avevi nei video di protesta a favore deklle donne di colore".

Boyega: "Lmaooo troppo divertente! Non posso essere Red Hood? Uffa!".

E voi, in che ruolo vedreste bene John Boyega?