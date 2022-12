John Bird: morto a 86 anni il comico britannico di Bremner e Bird and Fortune

John Bird, il celebre comico satirico inglese, è morto all'età di 86 anni; in carriera aveva recitato a lungo per la tv e a teatro.

John Bird, attore e autore satirico britannico, è morto all'età di 86 anni. Celebre per il suo lavoro in Bremner e Bird and Fortune, l'attore si è spento durante questa Vigilia di Natale in una casa di cura nel West Sussex, almeno in base a quanto riportato dai suoi rappresentanti legali e da Deadline.

Rory Bremner, suo partner comico di lunga data, ha confermato la sua scomparsa dedicandogli qualche parola su Twitter e dicendo di essere "profondamente rattristato nel sentire che il grande John Bird ci ha lasciato. Uno degli uomini più modesti, più brillanti dal punto di vista satirico, e uno degli ultimi pilastri superstiti dell'anti-establishment".

John Bird è stato centrale per il successo di Bird and Fortune. Lo show prodotto da Vera Productions è andato in onda per 16 stagioni nel Regno Unito su Channel 4, terminando nel 2008. La sua carriera ha fatto anche qualche incursione nella dimensione teatrale per poi svilupparsi specialmente sul piccolo schermo.