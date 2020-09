Joey King star di Uglies, nuovo film Netflix diretto da McG

Joey King sarà la protagonista di Uglies, un nuovo film Netflix che verrà diretto da McG.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Scott Westerfeld e racconterà una storia ambientata in un mondo distopico.

La giovane attrice sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva e Joey King, secondo le fonti di Deadline è una grande fan dei romanzi e ha chiesto a Netflix, con cui ha collaborato in occasione di The Kissing Booth, di essere coinvolta non appena ha scoperto che lo studio ne aveva acquistato i dritti.

La storia di Uglies è ambientata in un mondo in cui a sedici anni è obbligatorio sottoporsi ad alcune operazioni chirurgiche per eliminare ogni differenza fisica e adeguare il proprio aspetto all'idea standard di bellezza diffusa nella società.

La sceneggiatura del lungometraggio che verrà diretto da McG sarà firmata da Krista Vernoff.

Tra i prossimi progetti di Joey King, star recentemente della serie The Act realizzata per Hulu, ci sarà anche il film Bullet Train con protagonista Brad Pitt.