Joey King protagonista del film The Princess

Joey King sarà la protagonista del film The Princess, un progetto di 20th Century Studios, che sarà scritto da Ben Lustig e Jake Thornton.

Il lungometraggio verrà prodotto per Hulu e per ora la produzione non ha voluto rivelare i dettagli riguardanti la trama del progetto.

Secondo quanto riporta il sito Deadline, The Princess sarà un mix di Rapunzel e The Raid. Joey King dovrebbe quindi ritornare nel mondo dei film action dopo le riprese di Bullet Train, il progetto con star Brad Pitt di cui fa parte del cast.

La giovane star ha già collaborato con The Hulu in occasione della serie The Act e tra i suoi prossimi progetti ci sono il film Uglies, un adattamento del romanzo di Scott Westerfeld che verrà girato per Netflix, The In Between per Paramount e la serie A Spark of Light che sarà girata per Sony Pictures TV.

Il team della produzione di The Princess sarà composto da Neal H. Moritz di Original Film, Toby Jaffe e Derek Kolstad (John Wick), e Joey King.