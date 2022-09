Joe Wright dirigerà M, la serie storica su Mussolini prodotta da Lorenzo Mieli e tratta da Antonio Scurati

Dopo L'ora più buia, biopic incentrato su Winston Churchill, il regista britannico Joe Wright torna a occuparsi di storia. Il regista ha annunciato il coinvolgimento nel dramma televisivo M, che racconterà l'ascesa di Benito Mussolini.

Un'immagine di Joe Wright

La serie, basata sul romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega M. Il figlio del secolo, ripercorre la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa di Mussolini con un approccio innovativo che ha acceso il dibattito sull'eredità del dittatore fascista in Italia e all'estero.

"Lo scrittore ha capito e messo su carta, con fatti e documenti, che Mussolini è il tizio - lui e solo lui - che ha creato quello che oggi conosciamo come populismo e fascismo", ha detto il produttore dello spettacolo Lorenzo Mieli, tra i produttori di Bones and All di Luca Guadagnino, in una dichiarazione a Variety.

La serie in otto parti precedentemente annunciata - le cui riprese inizieranno presto ai Cinecittà Studios di Roma - è prodotta da Sky Studios e dalla società di Mieli, The Apartment, sostenuta da Fremantle, in collaborazione con Pathé.

Pinocchio, Ron Perlman: "Il film di Guillermo del Toro sarà ambientato nell'Italia di Mussolini"

M è scritta da Stefano Bises in collaborazione con Davide Serino. Il cast è ancora top secret, anche se Lorenzo Mieli ha anticipato che Mussolini sarà interpretato da un attore di primo piano. Commentando la scelta dell'inglese Joe Wright, il produttore ha spiegato:

"Il fascismo è qualcosa che oggi interessa tutti. È stato rilevante negli ultimi decenni, ma è particolarmente rilevante ora in tutto il mondo. Ed è interessante perché prima di Trump gli Stati Uniti e la cultura anglosassone pensavano che il fascismo fosse qualcosa che non era nel loro radar. Ma ora lo è. Ecco perché ho pensato a un regista anglosassone per M".

Più specificamente, Mieli pensa che Wright sia perfetto per M perché "adoro il modo in cui ha affrontato la politica ne L'ora più buia e amo il modo in cui cambia genere. Sa essere oscuro e spaventoso, ma anche molto pop e musicale. Si è innamorato del materiale e adesso sta lavorando a Roma, alle prese con uno dei personaggi peggiori e più iconici della nostra storia".