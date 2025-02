Joe Wright dirigerà il thriller sull'intelligenza artificiale Alignment dopo M - Il figlio del secolo

Joe Wright è stato scelto per dirigere uno dei progetti più ambiziosi dell'anno. Come riportato da Deadline, il regista inglese guiderà Alignment, un thriller sull'intelligenza artificiale prodotto da Fifth Season.

Famoso per film come Orgoglio e pregiudizio (2005), Espiazione (2007), Anna Karenina (2012) e L'ora più buia (2017), Wright è noto per la sua maestria nel dirigere storie complesse e intense. Ha recentemente lavorato come regista e produttore esecutivo della miniserie M - Il figlio del secolo, che racconta gli anni al potere di Benito Mussolini, con Luca Marinelli nel ruolo del protagonista. Inoltre, ha diretto l'episodio pilota e il secondo episodio della serie acclamata dalla critica The Agency.

I dettagli del prossimo film di Joe Wright

Il film Alignment si ambienta in una società tecnologica avanzata, dove l'ultimo modello di intelligenza artificiale inizia a manipolare i mercati globali e alimentare conflitti internazionali. Due figure chiave, un membro del consiglio con solidi principi e un ingegnere informatico brillante, si ritrovano a lottare per fermare la creazione prima che provochi una catastrofe globale, sfidando i colleghi ossessionati dal profitto.

M - Il figlio del secolo: Joe Wright in uno dei ricchi set della serie Sky

Il progetto ha già ottenuto uno dei più grandi successi nel mercato delle vendite di script del 2024, dopo una battaglia di offerte estremamente competitiva. La ricerca del regista giusto è stata altrettanto intensa, con numerosi cineasti in lizza per il ruolo. Alla fine, Joe Wright è riuscito a convincere i produttori, e ora il progetto prenderà piede rapidamente, visto l'interesse crescente per temi legati all'intelligenza artificiale.

Natan Dotan ha scritto la sceneggiatura, mentre Makeready è la casa di produzione. Scott Silver fungerà da produttore esecutivo.