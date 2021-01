Joe Biden: la foto dell'uomo davanti alla tomba del figlio durante l'Insediamento è virale

Una foto è diventata virale negli USA: mentre Joe Biden giurava come Presidente degli Stati Uniti un misterioso uomo in alta uniforme vegliava sulla tomba del figlio Beau.

Negli Stati Uniti è diventata virale la foto di un uomo misterioso vestito in alta uniforme inginocchiato davanti alla tomba del figlio di Joe Biden mentre in quel momento il Presidente degli Stati Uniti stava prestando giuramento a Capital Hill.

La foto è stata scattata da Patricia Talorico, giornalista del Delaware News Journal, che stava passando con la sua macchina davanti al cimitero dove è sepolto Beau Biden. La Talorico ha visto una persona solitaria in uniforme inginocchiata davanti alla tomba del figlio del neo Presidente e ha scattato alcune foto mentre l'uomo "chinava la testa e intrecciava le mani", ha scritto lei stessa per il suo giornale.

Joe Biden e suo figlio Beau. Dietro di loro, Barack Obama

La giornalista, che ha frequentato gli stessi ambienti di Beau quando questi era Procuratore Generale dello stato, ha detto che la scena le ha fatto venire le lacrime agli occhi. Patricia ha scritto: "la giornalista che c'e' in me voleva tornare indietro e scoprire l'identità di quell'uomo e chiedere perché fosse lì. La persona che una volta ha ricevuto un gesto gentile da Beau quando ne avevo più bisogno sapeva che era il momento di essere rispettosi, e me ne sono andata"

La foto, postata dalla giornalista sul suo profilo di Twitter, è diventata virale in poco tempo, per il momento l'identità dell'uomo è ancora sconosciuta.

Beau Biden era il figlio di Joe Biden ed è morto nel 2015 per un tumore al cervello che gli era stato diagnosticato due anni prima, aveva 46 anni, una moglie e due figli. Era stato procuratore generale del Delaware e nel 2014 si era candidato per la carica di governatore del Delaware.