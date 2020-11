Joe Biden: suo figlio morto e l'incidente che distrusse la sua famiglia

Joe Biden ha avuto la vita segnata da due terribili episodi: il 46esimo presidente degli Stati Uniti ha perso la prima moglie e la figlia in un incidente automobilistico nel 1975 e il figlio Beau nel 2015 per un tumore al cervello.

Oggi Joe Biden sta festeggiando la vittoria su Donald Trump: dopo un lunghissimo conteggio elettorale l'ex vice di Barack Obama è diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti. La vita privata di Biden però è stata segnata da due eventi terribili che gli hanno lasciato "un buco nero che non è mai scomparso ma con il tempo devi imparare a fargli posto" come aveva detto a settembre il neo presidente a Vanity Fair.

Joe Biden e la sua prima moglie, Neilia

È la fine del 1972, Joe Biden è appena stato eletto per la prima volta al Senato degli Stati Uniti quando sua moglie Neilia Hunter e i suoi tre figli restabi coinvolti in un incidente automobilistico la cui dinamica, nonostante le perizie degli esperti e le indagini degli inquirenti non è mai stata chiarita. Nell'incidente muoiono Neilia e Naomi Christina, la figlia di soli tredici mesi della coppia.

I Biden uscirono psicologicamente distrutti dall'incidente, il neo presidente ha rimesso insieme i cocci della sua famiglia "con amore e comprensione e con piccoli gesti di gentilezza. Con coraggio. Con fede irremovibile", ha detto nella stessa intervista a Vanity Fair.

Joe Biden e suo figlio Beau. Dietro di loro, Barack Obama

Nel 2015 una nuova tragedia si abbatte nella vita del presidente americano, la morte del primogenito. Beau Biden aveva tre anni quando rimase coinvolto nell'incidente in cui persero la vita la madre e la sorellina. Dopo essersi laureato in Legge all'Università di Syracuse iniziò a lavorare presso il tribunale distrettuale del New Hampshire. Subito dopo è stato procuratore federale presso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.

Nel 2003 entra nell'esercito e nel 2008 viene chiamato in Iraq, al suo ritorno viene premiato con la medaglia di bronzo. Nel 2006 e nel 2010 è eletto procuratore generale del Delaware. Nel 2014 si candida per la carica di governatore del Delaware.

Inizia a soffrire di violenti mal di testa e di episodi di intorpidimenti e paralisi e nel 2013 gli viene diagnosticato un tumore al cervello. Nonostante l'operazione, la radioterapia e la chemioterapia il cancro non regredisce. Biden ha raccontato che a causa dei costi elevati delle cure per il figlio stava per vendere la casa nel Delaware. Quando Obama lo venne a sapewre, si offrì di pagargli le cure per intero salvandogli la casa.

Beau Biden è morto il 30 maggio 2015 a 46 anni. Dal 2002 era sposato con Hallie Olivere, dalla quale ha avuto due figli. Ai suoi funerali hanno partecipato il presidente Obama e la moglie Michelle e l'ex presidente Bill Clinton e la moglie Hillary.