Joe Bastianich, scandalo molestie sessuali per il giudice di Masterchef: ecco cosa è successo

Secondo quanto disposto dalla procura generale di New York, Joe Bastianich, ex giudice di Masterchef Italia, e il suo ex socio, lo chef Mario Batali, pagheranno 600 mila dollari di risarcimento per mettere fine all'inchiesta relativa alle molestie sessuali che hanno avuto luogo, nel corso degli anni, nei ristoranti di cui i due erano proprietari.

La somma in questione è la conseguenza di un patteggiamento ed è stata recentemente svelata dalla procuratrice generale dello stato di New York: Letitia James, la quale ha descritto, nei suoi rapporti, un orribile posto di lavoro dove le molestie erano la norma assieme a episodi di ricatti e ritorsioni professionali.

"Batali e Bastianich hanno permesso che si sviluppasse un ambiente di lavoro intollerabile con comportamenti vergognosi e inappropriati in qualunque situazione", ha dichiarato la procuratrice James, aggiungendo che "la celebrità e la fama non assolvono nessuno se deve essere perseguito dalla legge".

Quello che è venuto fuori durante le investigazioni è che, secondo l'accusa, le vittime avrebbero assistito o sperimentato continue avance sessuali indesiderate e commenti sessualmente espliciti da parte di manager e colleghi. "Diverse dipendenti di sesso femminile sono state tentate, abbracciate e/o baciate con la forza da colleghi di sesso maschile", riferisce l'avvocato dell'accusa.