Joe Bastianich lascia Masterchef Italia: "Non è un addio ma un arrivederci"

Dopo 8 stagioni Joe Bastianich lascia Masterchef Italia, come ha annunciato lo chef Giorgio Locatelli, ospite di Alessandro Cattelan nello show di Sky Uno EPCC.

Le nuove puntate sono già in fase di registrazione ma con soli 3 chef a giudicare i piatti dei concorrenti, come accadeva nelle prime edizioni, e accade ancora in quelle internazionali: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

A cosa si deve la rinuncia di Joe Bastianich? Non ci sono screzi con la produzione alla base ma soltanto la volontà dell'imprenditore italo-americano di dedicarsi ad altro.

All'indomani della rivelazione di Locatelli, è stato lo stesso Bastianich a motivare la sua decisione: "Non è un addio ma un arrivederci alla grande famiglia di MasterChef Italia, un programma che mi ha regalato tanto. Sono pronto per nuove avventure, e sono pronto a dedicarmi all'altra mia grande passione che è la musica. Sarò impegnato in un tour italiano con l'uscita del mio primo album di cui presto avrete info e date".

I rumor di alcune settimane fa, in realtà, lo vogliono come vicino a un'altra giuria, quella della nuova edizione di X-Factor, che comincerà i casting il 18 maggio a Milano.