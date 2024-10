Jodie Turner-Smith spiega le difficoltà da genitrice separata dopo il divorzio: "Non esiste un manuale"

In un'intervista rilasciata a Glamour, Jodie Turner-Smith è tornata a parlare della sua situazione personale dopo la separazione con l'ex marito Joshua Jackson, con il quale si sposò nel 2019 e diede alla luce una bambina di nome Juno.

Turner-Smith ha spiegato le difficoltà che sta incontrando nell'adattarsi ad una vita da genitrice separata e che deve far fronte alla lontananza della figlia, che frequenta le scuole dall'altra parte dell'oceano rispetto alla sua presenza in Europa.

Da madre a figlia

In particolare, Jodie Turner-Smith sta lavorando nel Regno Unito e la figlia vive negli Stati Uniti:"È un periodo di adattamento per chiunque quando ci si separa, perché sei abituata a stare sempre con il tuo bimbo. Ma nessuno ti dà un manuale. Tutti cercano di capire come fare".

Jodie Turner-Smith al Festival di Cannes

La difficoltà principale è conciliare le vite dei due genitori in funzione del figlio:"Ogni genitore ha una vita diversa, e specialmente se il motivo per cui vi separate è avere vite diverse, diventa ancora più complicato capire come mettere in atto la co-genitorialità".

Proprio la lontananza è l'aspetto più complicato da gestire:"Sarà la cosa su cui mi concentrerò guardandomi indietro pensando di essere sopravvissuta. È la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare".

Nel corso dell'intervista, le è stato chiesto di esprimere un pensiero sulla relazione di Joshua Jackson con Lupita Nyong'o.

"Lui può fare quello che vuole. Basta che sia gentile con Juno e con la mamma di Juno, perché io sarò la mamma di Juno per sempre. Non spetta davvero a me avere un'opinione sul suo percorso".

Dal dicembre 2023, Joshua Jackson ha iniziato a frequentare la collega premio Oscar Lupita Nyong'o dopo la separazione dalla moglie Jodie Turner-Smith.

Quest'ultima ha partecipato alla serie tv dello Star Wars Universe The Acolyte: La seguace, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.