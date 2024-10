Jodie Foster e Daniel Auteil protagonisti del prossimo film della regista francese Rebecca Zlotowski

Reduce dall'acclamato I figli degli altri, la regista francese Rebecca Zlotowski sta ora lavorando al suo prossimo film, attualmente in fase di produzione.

Jodie Foster sarà infatti la protagonista di "Vie Privée" ("Vita Privata"), la prossima fatica registica della Zlotowski. Anche Daniel Auteil fa parte del cast. Il film è attualmente in fase di riprese in Francia, il che significa che probabilmente sarà pronto per la presentazione a Cannes 2025. Non sono stati rivelati dettagli sulla trama.

I progetti futuri e passati

La Foster, che è stata vista l'ultima volta sullo schermo in Nyad - Oltre l'oceano e in True Detective: Night Country, è molto esigente con i suoi ruoli e la scelta del prossimo film di Zlotowski sembra essere più che altro una scelta di passione per l'attrice, visto che in precedenza aveva detto di essere una fan di Zlotowski. La Foster parla anche un francese fluente, quindi non sarà un problema per lei adattarsi alla lingua.

Come già detto, la Zlotowski è reduce da I figli degli altri, il film più importante della sua carriera, sia dal punto di vista commerciale che da quello della critica. Tra i suoi lavori passati figurano anche Une fille facile, Grand Central con Lea Seydoux e Planetarium con Natalie Portman.

"I Figli degli Altri racconta la storia di Rachel (Virgine Efira), una donna di 40 anni, senza figli e innamorata della sua vita, condita dai suoi studenti, dai suoi amici e dalle lezioni di chitarra. Quando conosce Ali, si innamora di lui, ma l'uomo ha una figlia di 4 anni, Leila. Sin da subito Rachel stringe un forte legame con la bambina e si prendere cura di lei come farebbe una vera madre. È così che ben presto il desiderio di avere una famiglia tutta sua cresce sempre di più in lei, ma il tempo non perdona...".