Jodie Comer star del thriller post-apocalittico The End We Start From

The End We Start From, film tratto dall'omonimo romanzo, avrà come protagonista l'attrice Jodie Comer, recentemente star di Killing Eve.

Jodie Comer, star della serie Killing Eve, sarà la protagonista del thriller The End We Start From.

Il progetto sarà tratto dal romanzo scritto nel 2017 da Megan Hunter ed è ambientato un un mondo post-apocalittico.

The End We Start From è ambientato in un mondo alle prese con una crisi ambientale che ha portato Londra a essere sommersa dall'alta marea. Al centro della storia c'è una famiglia che viene divisa durante il caos.

Jodie Comer avrà la parte di una madre che, insieme alla figlia neonata, deve trovare un modo per arrivare a casa, affrontando le sfide della maternità e dell'apocalisse.

La regia del film è stata affidata a Mahalia Belo (The Long Song), mentre la sceneggiatura è firmata da Alice Birch (Succession).

Tra i produttori ci sono anche Sophie Hunter e Benedict Cumberbatch della SunnyMarch.

Jodie, che ieri ha conquistato un BAFTA per la sua interpretazione in Help, ha recentemente rinunciato al ruolo di Giuseppina Bonaparte nel film dedicato a Napoleone Bonaparte che avrà come star il premio Oscar Joaquin Phoenix e sarà diretto da Ridley Scott, con cui l'attrice ha già collaborato in occasione di The Last Duel.