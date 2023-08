Joaquin Phoenix e Ari Aster stanno cercando le location giuste per girare Eddington

Joaquin Phoenix e Ari Aster sono impegnati in questi giorni a cercare le location giuste per il loro nuovo film, un progetto intitolato Eddington.

Il regista e l'attore sono infatti stati incontrati da alcuni fan a Estancia, in New Mexico.

Il nuovo progetto

Online dei fan hanno condiviso delle foto scattate insieme ad Ari Aster e Joaquin Phoenix, spiegando che i due artisti hanno rivelato che sono insieme per scegliere a Estancia le location necessarie alle riprese di Eddington.

Il film, di cui si conoscono pochi dettagli, dovrebbe essere un western ambientato in una città mineraria durante la pandemia. Al centro della trama dovrebbero esserci uno sceriffo e un sindaco che si trovano in disaccordo. L'ambientazione è infatti contemporanea e il filmmaker ha anticipato che il lungometraggio avrà degli elementi legati al noir.

Aster e Phoenix hanno recentemente collaborato in occasione di Beau ha paura, film che ha diviso la critica e il pubblico.

Al centro della trama c'è il pavido Beau, introverso e facile preda di ansie e ossessioni, si appresta a mettersi in viaggio per far visita a sua madre ma, alla vigilia della partenza, intorno a lui esplode il caos. Per arrivare a destinazione in un mondo completamente impazzito, Beau dovrà percorrere strade che non si trovano su nessuna mappa e sarà costretto ad affrontare tutte le paure e le bugie di una vita.