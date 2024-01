Jo Koy sulla reazione alla battuta su Taylor Swift ai Golden Globe 2024: 'Immagino fosse strana'

Il conduttore dei Golden Globe 2024, Jo Koy, ha commentato la reazione della sua battuta su Taylor Swift dopo la serata andata in onda sugli schermi televisivi.

Il momento a cui fa riferimento il comico riguarda il passaggio della serata in cui ha scherzato sulla relazione sentimentale, con il giocatore di football Travis Kelce, della cantautrice, accolto dalla star della musica in modo piuttosto freddo.

La risposta del comico

Jo Koy, ospite di Good Morning America, ha dichiarato che si è divertito durante la serata dei Golden Globe 2024, ammettendo che è stato comunque un incarico molto difficile.

Il comico ha dichiarato: "Mentirei se dicessi che non fa male. Ho avuto un piccolo momento in cui ho pensato 'Ahh'. Condurre è un compito difficile. Sì, sono un comico, ma condurre è uno stile diverso. Sono andato lì e ho seguito l'intera cosa degli autori... Abbiamo avuto 10 giorni per scrivere questo monologo. Era un corso intensivo. Mi sento male, ma ehi, posso sempre dire che ho amato quello che ho fatto".

Koy ha aggiunto: "Mi sono divertito. Sarà un momento che ricorderò per sempre".

Golden Globes 2024: snobbati e sorprese, serataccia per Barbie e Taylor Swift

La battuta al centro delle polemiche

Jo ha quindi parlato del momento in cui ha fatto una battuta sulla cantautrice dichiarando: "Come sapete, andiamo in onda dopo due partite consecutive di football. La grande differenza tra i Golden Globe e il campionato NFL? Nei Golden Globe abbiamo meno inquadrature di Taylor Swift". L'artista aveva reagito con uno sguardo piuttosto glaciale e bevendo il suo drink.

Jo Koy ha quindi sottolineato che quel momento non è andato nel migliore dei modi: "Penso che quando ho fatto la battuta su Taylor Swift sia stata poco divertente. Immagino fosse una battuta strana. Ma era maggiormente sul football, stavo cercando di scherzare sul campionato NFL che usa espedienti e sul fatto che i Globe non avevano bisogno di farlo. Quindi era maggiormente una battuta sul campionato di football, ma non è stata capita in quel modo".