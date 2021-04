J.K. Simmons e Stephan James protagonisti di National Champions

JK Simmons e Stephan James saranno i protagonisti del film National Champions, un progetto ambientato nel mondo del campionato universitario di football.

STX si occuperà dei diritti mondiali del film e nel team della produzione ci saranno anche Basil Iwanyk, che ha contribuito a portare al successo John Wick, tramite la sua Thunder Road, e game1 che è da tempo attiva nel settore sportivo.

Stephan James interpreterà in National Champions il ruolo di un quarterback che dà il via a uno sciopero dei giocatori poche ore prima della partita più importante dell'anno pur di ottenere un equo compenso, uguaglianza e rispetto per gli atleti studenti che mettono il proprio fisico e la propria salute a rischio per le proprie scuole.

Alla regia del film che avrà come star anche J.K. Simmons ci sarà Ric Roman Waugh, già autore di Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen e Greenland. La sceneggiatura è invece firmata da Adam Mervis basandosi sul proprio spettacolo teatrale.

Le riprese inizieranno a maggio nella città di New Orleans.

Adam Fogelson, a capo di STX, ha dichiarato: "La nostra esperienza con Ric per realizzare Greenland è stata semplicemente straordinaria. Quando abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con lui e i nostri amici di Thunder Road e game1 per girare National Champions, abbiamo colto l'occasione al volo. Questo è un film che affronta tematiche importanti e lo fa con personaggi coinvolgenti, autentici e memorabili. Nella miglior tradizione dei film sportivi drammatici, lasceranno gli spettatori a fare il tifo per la vittoria e forse considerare la natura competitiva degli sport universitari in un modo diverso".