J.K. Simmons spiega perché è diventato muscolosissimo e non è per un ruolo

Nel 2016 il personal trainer di J.K. Simmons, Aaron Williamson, ha pubblicato alcuni scatti, che sono immediatamente diventati virali, dei loro allenamenti su Instagram: molti pensavano che l'attore stesse diventando muscolosissimo per il ruolo del commissario Gordon in Justice League ma oggi la star di Whiplash ha rivelato che era "tutta una coincidenza".

Simmons, durante un'intervista recente di Business Insider, ha rivelato: "Dopo la seconda e ultima volta nella mia vita che sono diventato enormemente grasso, ho perso molto peso e ho deciso che mi sarei tenuto in forma da qual momento in avanti, a prescindere da tutto il resto."

Il suo personal trainer era solito scrivere nelle didascalie delle foto dei loro allenamenti: "Rende gelose le nuove generazioni. Ecco che cos'è la dedizione... La sua intensità in palestra è alle stelle. È stato un privilegio aiutarlo a rimanere in forma. Ho molto rispetto per quest'uomo".

Come riportato da Insider, J.K. Simmons, a proposito del suo cambiamento fisico, ha rivelato: "Prima non ero affatto in forma. Ero sovrappeso e flaccido ed ora eccomi qui. Il film è stato una coincidenza. Ora oscillo continuamente tra due diverse condizioni: a volte cerco di perdere peso per diventare più definito mentre altre cerco di mettere su un po' più di muscoli".