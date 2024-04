J.K. Simmons è un serial killer nel trailer di You Can't Run Forever

L'attore J.K. Simmons è stato diretto dalla moglie Michelle Schumacher nel thriller You Can't Run Forever, ecco il trailer del film.

J.K. Simmons è il protagonista del thriller You Can't Run Forever, diretto da sua moglie Michelle Schumacher, di cui è stato condiviso online il trailer.

La regista è inoltre co-autrice della sceneggiatura del progetto, che vedrà l'attore premio Oscar nel ruolo di un serial killer, insieme a Carolyn Carpenter.

Cosa racconta il film

In You Can't Run Forever si racconta la storia di Miranda, una ragazza che soffre di ansia acuta a causa di una tragedia avvenuta in passato. La situazione, come rivela il video, diventa ancora più terrificante quando il destino della giovane la porta a incontrare un serial killer, interpretato da J.K. Simmons, che la sceglie come il suo nuovo obiettivo, dando vita a una caccia attraverso la foresta. Miranda deve trovare una forza che non sapeva di avere mentre cerca di sfuggire all'assassino.

Nel cast del thriller ci sono anche Fernanda Urrejola, Allen Leech, Isabelle Anaya, Graham Patrick Martin, e Olivia Simmons, la figlia del protagonista e della regista.

Nel team del lungometraggio c'è inoltre un ulteriore membro della famiglia: Randle Schumacher, fratello di Michelle, produce infatti il film.

Il thriller You Can't Run Forever debutterà sugli schermi americani e sul circuito di video on demand il 17 maggio.

Tra i prossimi progetti di Simmons ci sono Juror #2, diretto da Clint Eastwood, e Red One, la commedia natalizia con Dwayne Johnson e Chris Evans in cui avrà il ruolo di Babbo Natale, come era stato rivelato da alcune foto scattate sul set. Nel progetto ci saranno anche Lucy Liu, Kristofer Hivju e Kiernan Shipka, oltre a Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis e Wesley Kimmel.