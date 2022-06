J.K. Rowling vittima di uno scherzo del duo comico russo Vovan e Lexus che ha impersonato Zelensky

J.K. Rowling è stata vittima di uno scherzo telefonico ideato dal duo di comici russi Vovan e Lexus, che si sono finti il presidente dell'Ucraina Zelensky.

L'autrice di Harry Potter si unisce così ad altre celebrità internazionali che sono cadute nel tranello ideato dagli artisti dopo nomi come Elton John, Billie Eilish e Kamala Harris.

Un portavoce di J.K. Rowling ha dichiarato che l'inganno è stato di "cattivo gusto", sottolineando che l'autrice è stata contattata "per parlare del suo impegno benefico in Ucraina nel sostenere bambini e famiglie che stanno subendo le conseguenze dell'attuale conflitto nell'area. Il video, che è stato modificatocon il montaggio, è una rappresentazione distorta della conversazione".

Nel 12 video i comici fingono di essere Zelensky e dichiarano che il segno sulla fronte di Harry Potter ricorda la Z usata come simbolo dall'esercito russo sui carri armati durante l'invasione dell'Ucraina, chiedendo di trasformare la cicatrice in un tridente ucraino, ottenendo come risposta che forse sarebbe stato possibile realizzare un post sui social media per ottenere un po' di visibilità sui giornali

Vovan e Lexus hanno inoltre dichiarato che viene scritto Avada Kedavra sui missili ucraini usati in battaglia, ma che non vengono letti i passaggi dei romanzi sui mezzo sangue perché i soldati sono nazionalisti e non apprezzano quel tipo di persone.

Tra gli altri passaggi controversi c'è quello in cui il duo dichiara che i fondi che Rowling sta inviando a sostegno dell'Ucraina tramite la sua associazione benefica Lumos verranno usati anche per comprare armi, con la scrittrice che ha sottolineato: "Ci occuperemo dei ragazzini, ma voglio realmente che l'Ucraina abbia tutte le armi di cui ha bisogno", e un commento compiuto dai comici in cui sostengono che sperano che il Professor Silente non abbia avuto rapporti con persone transgender.