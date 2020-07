J.K. Rowling, vandalizzate le impronte dell'autrice di Harry Potter a Edimburgo

Ancora J.K. Rowling al centro dell'attenzione, questa volta per un fatto peculiare: le sue impronte nel cemento davanti al consiglio comunale di Edimburgo sono state vandalizzate in segno di protesta per i suoi recenti commenti sulle persone transgender.

Una bandierina con i colori del movimento per i diritti transgender di fianco a della vernice rossa. È questo ciò che è possibile vedere oggi passando per Edimburgo, lì dove erano state impresse le impronte delle mani della scrittrice di Harry Potter.

jk rowling's handprints completely ruined with red paint and with a trans flag planted in the corner. this is modern art pic.twitter.com/UsS0RRkw8e — victoire (@siriusclaw) July 12, 2020

La Rowling è da diverse settimane nell'occhio del ciclone per via delle sue molteplici uscite si social, ritenute infelici e transfobiche.

Di recente poi, l'autrice è stata tra i firmatari di una lettera in difesa della tolleranza e del libero scambio di idee, azione che ha scatenato ulteriori polemiche (ma non quanto i suoi ultimi commenti in merito alle nuove "terapie di conversione" per la transizione da un sesso all'altro).

Le dichiarazioni di J.K. Rowling hanno scatenato prevedibilmente numerose proteste sui social e non solo: parte dello staff della casa editrice del suo ultimo romanzo, ad esempio, ha protestato contro le affermazioni della scrittrice. Molti fan stanno cancellando o coprendo i loro tatuaggi dedicati ad Harry Potter e persino i principali protagonisti della saga cinematografica hanno preso posizione sulla questione.