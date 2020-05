J.K. Rowling: The Ickabog è la sua fiaba per i bambini in lockdown

J.K. Rowling presenta The Ickabog, la fiaba che l'autrice di Harry Potter renderà disponibile gratuitamente per i bambini in lockdown.

J.K. Rowling colpisce ancora: la celebre autrice ha finalmente portato a termine The Ickabog, una fiaba che iniziò a scrivere ai tempi di Harry Potter, e che ora ha deciso di pubblicare online perché questa possa tenere compagnia ai bambini in lockdown.

"L'idea per The Ickabog mi venne quando ancora stavo scrivendo i romanzi di Harry Potter" scrive l'autrice sul suo sito. "Avevo intenzione di pubblicarlo dopo l'uscita del settimo libro. Tuttavia, dopo l'uscita de I Doni della Morte, volevo prendermi una pausa dalle pubblicazioni, e ho finito con il prendermi 5 anni, durante i quali ho scritto Il Seggio Vacante e Robert Galbraith ha scritto Il Richiamo del Cuculo. Dopo aver tergiversato ancora [...] ho deciso di allontanarmi per un po' dai libri per bambini, e la prima bozza di Ickabog è finito in una scatola in soffitta, dove è rimasto per quasi una decina d'anni".

La Rowling spiega che col tempo, ha finito con il vedere The Ickabog come una storia che appartenesse ai suoi figli più piccoli, poiché gliela leggeva tutte le sere. Ma qualche settimana fa, dopo averne parlato anche con loro, la Zia Jo ha deciso di tirar fuori la fiaba dallo scatolone, terminarla - con tanto di suggerimenti da parte dei figli, che le han chiesto di mantenere le scene che più erano rimaste nei loro cuori - e renderla disponibile gratuitamente per la fruizione su un sito apposito, sperando così di aiutare a intrattenere tutti i bambini costretti a stare in casa per via della pandemia.

J.K. Rowling presenta Harry Potter e La maledizione dell'erede

The Ickabog verrà quindi pubblicata in forma serializzata tutti i giorni da qui al 10 luglio. Ulteriori dettagli sull'opera e sulle eventuali traduzioni saranno disponibili prossimamente sempre sullo stesso sito. "The Ickabog è una storia che riguarda la verità e l'abuso di potere. E per prevenire una domanda più che ovvia: l'idea l'ho avuta più di 10 anni fa, perciò non è intesa come risposta specifica a nulla di ciò che sta accadendo in questo preciso momento. Sono temi senza tempo che potrebbero essere validi in ogni era e in ogni luogo" scrive ancora l'autrice.

Alla release dei vari capitoli si aggiunge anche l'invito ai lettori per partecipare a un contest creativo, ovvero per realizzare illustrazioni a tema che, a Novembre di quest'anno, quando The Ikabog sarà pubblicato in formato cartaceo, verranno inserite nel libro.

Per scoprire tutto ciò che c'è da sapere su The Ickabog e le iniziative collegate, potete visitare il sito web al suo lancio (al momento, infatti, non è ancora attivo).