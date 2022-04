J.K. Rowling: una scrittrice trans ha pubblicato un libro in cui “uccide” l’autrice di Harry Potter

Un'autrice transgender sta affrontando una serie di critiche a causa del suo romanzo horror post-apocalittico che descrive l'uccisione violenta di JK Rowling: Gretchen Felker-Martin ha ricevuto elogi da alcuni lettori per la sua fantasia post-apocalittica e svariate critiche da parte di persone che definiscono il romanzo colmo di misoginia e la scrittrice una persona con problemi mentali.

L'autrice di Harry Potter, come tutti sanno, è stata accusata di essere transfobica per le sue affermazioni relative al fatto che il sesso biologico è una cosa reale. Il romanzo di Miss Felker-Martin Manhunt descrive la morte della Rowling per mano di attivisti trans che danno fuoco al suo castello scozzese.

Nel romanzo, i personaggi danno la caccia e uccidono le TERF, ovvero le femministe radicali trans-esclusive, un termine che in passato è stato usato contro JK. Sebbene alcuni abbiano elogiato il libro, moltissime persone hanno chiesto che fosse immediatamente bandito da tutte le piattaforme.

Nelle recensioni che si possono leggere su Amazon il libro viene definito come una "una fantasia porno scritta da una persona misogina che sogna di abusare le donne"; un utente dichiara: "Non riesco a capire perché Amazon stia vendendo uno schifo del genere", mentre un altro scrive: "Non capisco come sia possibile che questo libro sia stato pubblicato. L'esistenza di questo libro dimostra ancora una volta che la misoginia va bene fintanto che ti identifichi come membro di un certo gruppo. Se ti piace l'idea che una persona con problemi mentali sogni di abusare e uccidere delle donne questo è il libro che fa per te."