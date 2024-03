J.K. Rowling minaccia di fare causa a un sito di fan che ha condiviso false informazioni sulla sua famiglia

J.K. Rowling ha annunciato di essere pronta a procedere per vie legali dopo che un sito di fan ha pubblicato online delle informazioni false sulla sua famiglia.

Wizarding News aveva infatti condiviso online delle foto di un bambino e di una madre, sostenendo che fossero il nipote e la figlia della scrittrice e sostenendo che la donna avesse cambiato il suo cognome e si sia trasferita in Portogallo per allontanarsi dalla madre.

Cosa è accaduto online

Rispondendo a un tweet di For Women Scotland che segnalava come il post riportasse anche le indicazioni della location della donna, che non era la figlia della creatrice di Harry Potter, J.K. Rowling ha scritto: "Questo non è uno scherzo. Il bambino e sua madre non hanno alcun legame con me. Quella non è mia figlia. La tua vendetta contro di me sta causando dei danni collaterali su persone innocenti. Se procedere per vie legali è l'unico modo per proteggerli, lo farò".

La situazione non si è conclusa con il messaggio della scrittrice. Il post originale è stato infatti cancellato, ma Wizarding News non ha condiviso le sue scuse. Il sito ha infatti preferito incolpare Rowling sostenendo che hanno messo delle persone a rischio a causa della "sua retorica bigotta".

Il sito ha inoltre lasciato la falsa informazione riguardante il fatto che la scrittrice sarebbe una nonna, ma non parli mai della sua famiglia.

Le accuse della scrittrice

Rowling ha scritto: "Questo è falso sotto tutti gli aspetti, come sospetto sappiano già. Mentire sui miei figli è andare sempre più in basso, anche per gli standard sotterranei di questo sito".

Nel messaggio contro il sito, che ha circa 37.000 follower, la scrittrice ha aggiunto: "State disegnando un obiettivo su persone che non hanno legami con me, che non sono miei parenti. Sapete sicuramente quello che state facendo, ma continuate. Odiatemi quanto volete, ma le vostre azioni hanno delle conseguenze nel mondo reale su persone che non ne sono nemmeno a conoscenza".