J.K. Rowling sfida la polizia scozzese:'Se quanto ho scritto è reato, non vedo l'ora di essere arrestata'

In merito alle dichiarazioni transfobiche degli ultimi anni, J.K. Rowling ha rivolto parole di sfida nei confronti delle autorità scozzesi in seguito alla nuova legislazione entrata in vigore nella nazione del Regno Unito, che rende illegale esprimere odio contro una serie di gruppi definiti per età, disabilità, fede, orientamento sessuale, identità transgender o intersex.

Animali Fantastici e Dove Trovarli: la scrittrice J.K. Rowling accanto al produttore David Heyman

Rowling ha dichiarato di essere contrariata dalla scelta di non includere le donne tra le categorie protette:"Sembrerebbe che i legislatori scozzesi abbiano posto un valore più elevato sui sentimenti degli uomini che interpretano la loro idea di femminilità, anche se in modo misogino e opportunista, che sui diritti e le libertà delle donne e delle vere ragazze".

Sfida all'arresto

Nella serie di post pubblicati su X, Rowling non contribuisce ad abbassare i toni, affrontando con spavalderia le autorità:"Attualmente sono fuori dal Paese ma se quanto ho scritto qui si qualifica come reato ai sensi della nuova legge, non vedo l'ora di essere arrestata quando tornerò nel luogo di nascita dell'Illuminismo scozzese". La scrittrice ha invitato i follower a condividere i suoi post nel caso fossero d'accordo con la sua opinione.

J.K. Rowling presenta Harry Potter e La maledizione dell'erede

La pena massima prevista dalla nuova legge in Scozia è una condanna a sette anni di carcere. J.K. Rowling sta collaborando con Warner Bros. alla realizzazione della nuova serie tv di Harry Potter, attualmente nella fase preparatoria precedente alla fase di audizioni che formeranno il cast della trasposizione sul piccolo schermo delle opere dell'autrice britannica.