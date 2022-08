J.K. Rowling è stata minacciata online: "Dopo Salman Rushdie sei la prossima"

La scrittrice J.K. Rowling, da tempo vittima di minacce e critiche online, ha ricevuto un altro attacco online dopo aver espresso la sua preoccupazione per quanto accaduto a Salman Rushdie.

J.K. Rowling ha rivelato di aver ricevuto una minaccia pubblicata da un estremista sostenitore dell'Iran dopo aver commentato sui social l'attacco subito da Salman Rushdie.

Lo scrittore è stato ferito durante una conferenza vicino a Buffalo, nello stato di New York, ed è attualmente in ospedale, rischiando di perdere l'uso di un occhio, con danni ai nervi del braccio, ferite anche al fegato e usando, attualmente, un respiratore.

In un tweet, J.K. Rowling ha scritto commentando quanto accaduto a Salman Rushdie: "Orribili notizie. Mi sento davvero male ora. Spero che stia bene".

Tra le riposte la creatrice di Harry Potter ha ricevuto un agghiacciante "Non preoccuparti, sei la prossima", che l'ha spinta a chiedere sostegno all'assistenza di Twitter.

L'autore del messaggio, Meer Asif Aziz, nella sua biografia si descrive come uno studente e attivista, oltre ad aver scritto pubblicamente il suo sostegno nei confronti di Hadi Matar, il colpevole dell'attacco a Rushdie.

J.K. Rowling ha, poco dopo, rassicurato i suoi follower scrivendo un breve aggiornamento: "A tutte le persone che mi stanno inviando dei messaggi di sostegno: grazie. La polizia è coinvolta (erano già coinvolti con altre minacce)".