J.K. Rowling, Jim Broadbent difende la scrittrice: "Penso che sia fantastica"

Jim Broadbent, interprete di Horace Lumacorno nella saga di Harry Potter, ha difeso J.K. Rowling dalle tante critiche rivolte alla scrittrice. Pochi giorni fa, l'autrice dei romanzi dedicati alle avventure di Harry Potter, aveva risposto in modo ironico alla nuova ondata di accuse emersa online dopo l'annuncio dello sviluppo di una nuova serie ispirata ai suoi libri.

La difesa di Lumacorno

In un'intervista rilasciata a The Telegraph, Jim Broadbent ha ora dichiarato: "È davvero triste. Penso che J.K. Rowling sia fantastica. Non ho ancora affrontato le critiche negative, ma la sosterrò, se fosse necessario".

L'interprete di Lumacorno è uno dei pochi interpreti dei film ad aver dato il proprio appoggio alla creatrice di Harry Potter. A difenderla, in passato, c'era stata anche Helena Bonham Carter che aveva sostenuto gli attacchi contro la scrittrice fossero "orrendi": "Ha diritto ad avere la sua opinione, in particolare se ha subito degli abusi. Tutti hanno a che fare con la propria storia di traumi e formano la propria opinione in base a quel trauma. Si deve rispettare ciò che le persone hanno affrontato e il loro dolore. Non si deve essere d'accordo su tutto, quello sarebbe folle e noioso. Non ha fatto delle dichiarazioni aggressive, ha semplicemente detto qualcosa in base alla propria esperienza".

Ralph Fiennes, interprete di Voldemort, si era invece limitato a definire gli attacchi contro la Rowling come "disgustosi e spaventosi".

I recenti attacchi

L'annuncio compiuto da HBO pochi giorni fa legato alla realizzazione di una serie che adatterà in modo fedele i romanzi di Harry Potter avevano alimentato gli attacchi online rivolti all'autrice dopo le sue dichiarazioni considerate transfobe. L'autrice aveva commentato le richieste di boicottaggio nei confronti della serie sostenendo ironica di aver fatto scorta di champagne.