J.K. Rowling, il suo ex marito: "L'ho schiaffeggiata e non sono pentito"

L'ex marito di J.K. Rowling ha commentato le recenti dichiarazioni della scrittrice confermando di averla schiaffeggiata e di non sentirsi in colpa.

J.K. Rowling ha svelato di essere stata vittima di abusi domestici e l'ex marito, Jorge Arantes, ha ora ammesso di averla schiaffeggiata, ma di non provare alcun rimorso.

L'ex giornalista televisivo, che in passato ha anche avuto problemi di droga, ha commentato le recenti dichiarazioni dell'autrice di Harry Potter in modo piuttosto controverso dalla sua casa di famiglia a Porto.

Parlando delle recenti dichiarazioni di J.K. Rowling, Jorge Arantes ha infatti dichiarato: "Se dice quello è un problema suo. Non è vero che l'ho picchiata". L'uomo, dieci anni fa, aveva però ammesso di averlo fatto quando è stato lasciato e ha quindi dovuto confermare ai microfoni di The Sun: "Sì, è vero che l'ho schiaffeggiata, ma non ho abusato di lei".

L'autrice, nel saggio con cui ha spiegato le sue dichiarazioni riguardanti le persone transessuali, aveva inoltre accennato ad aggressioni sessuali, senza però dire apertamente da parte di chi.

J.K. ha avuto una figlia, Jessica che ora ha 27 anni, dalle prime nozze e si è poi risposata con Neil Murray che ha definito come "un uomo davvero buono e con dei principi, sicuro e protettivo in modi che non avrei mai potuto aspettarmi".

L'autrice si era trasferita nella città di Porto nel 1990 dopo la morte della madre e aveva iniziato a insegnare inglese, incontrando 2 anni dopo Arantes in un bar, scambiandosi i numeri di telefono e iniziando una relazione. Arantes aveva spiegato: "Joanne non parlava portoghese, ma il mio inglese era buono. Ci siamo entrambi resi conto che avevamo molto in comune grazie al nostro amore per i libri". La coppia si era sposata nel mese di ottobre e la futura autrice della saga di Harry Potter era rimasta incinta, affrontando però un aborto spontaneo.

Gli amici della donna erano tuttavia preoccupati perché il giornalista era possessivo, geloso e non degno di fiducia. Prima del matrimonio la polizia era stata inoltre contattata a causa di una lite avvenuta in un bar durante la quale J.K. Rowling era stata spinta con violenza a terra. Arantes aveva spiegato: "Eravamo in una situazione paradisiaca o all'inferno". Dopo due mesi dalla nascita di Jessica il matrimonio era finito e Joanne ha lasciato il marito il 17 novembre 1993. Dopo che la moglie gli aveva detto di non amarlo, Arantes ha avuto una reazione violenta perché non voleva andarsene senza la figlia: "Ho dovuto trascinarla fuori dalla casa alle cinque di mattina e ammetto di averla schiaffeggiata con violenza in strada".

La scrittrice e la figlia si sono trasferite il giorno dopo a Edinburgo, dove è riuscita a ottenere il suo primo contratto con una casa editrice. Nel 1994 J.K. ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti dell'uomo che, dopo aver perso il lavoro, era diventato tossicodipendente e aveva cercato di vedere sua figlia senza permesso. L'ex marito ha quindi commentato le recenti dichiarazioni dicendo: "Non mi importa. Quello che dice sono affari suoi, è una sua responsabilità, non mia".