J.K. Rowling, Eddie Izzard la difende: "Non credo che sia transfobica"

J.K. Rowling ha attirato su di sé un vasto quantitativo di critiche a causa dei suoi controversi commenti sulle identità sessuali. Questa volta, è stato Eddie Izzard ad essere venuto in difesa della scrittrice britannica. Secondo l'attore, che di recente si è dichiarato transgender, nonostante tutto, l'autrice di Harry Pot non è una persona transfobica.

J.K. Rowling presenta Harry Potter e La maledizione dell'erede

Come riporta Evening Standard, Eddie Izzard si è soffermato sulla figura di J.K. Rowling e sulla sua presunta transfobia. L'attore ha affermato ai microfoni del Daily Telegraph: "Io non credo che J.K. Rowling sia transfobica. Penso che dobbiamo dare un'occhiata a quello che ha scritto sul suo blog. Nel corso della storia, le donne hanno attraversato l'inferno, mentre i trans sono stati trattati alla stregua di esseri invisibili. Non mi piace quest'idea di lotta. Non ho risposte ad ogni interrogativo. Se le persone sono in disaccordo con me, va bene comunque, ma perché farci la guerra?".

Relativamente alla serie Portrait Artist of the Year di Sky Arts e all'uso del pronome di terza persona singolare femminile, Eddie Izzard ha dichiarato: "Più volte sono stato definito lei. Sinceramente, non mi frega nulla di queste cose. Non mi interessa se mi definite lei o lui. Preferisco essere chiamato Eddie. Per il resto, lo sapete, mi riconosco in un'identità non binaria".

Di recente J.K. Rowling è tornata sotto i riflettori sia per le sue dichiarazioni sulle identità sessuali che per il suo coinvolgimento nel licenziamento di Johnny Depp dal franchise di Animali fantastici e dove trovarli.