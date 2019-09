J.K. Rowling: autrice di Harry Potter dona 17 milioni di euro alla ricerca sulle malattie neurologiche

J.K. Rowling ha donato 15,3 milioni di sterline, equivalenti a 17 milioni di euro, alla ricerca sulle malattie neurologiche. La sostanziosa donazione è stata devoluta all'Università di Edimburgo e alla sua clinica Anne Rowling, sostenuta da una fondazione nata proprio per volontà della scrittrice.

Nel 2010 infatti l'autrice di Harry Potter aveva devoluto una cifra pari a 10 milioni di euro per la creazione della clinica in memoria della madre, morta a soli 45 anni di sclerosi multipla. In una dichiarazione, l'Università di Edimburgo ha pubblicamente ringraziato J.K. Rowling, annunciando che i nuovi fondi serviranno per continuare la ricerca sulle patologi neurologiche e per ampliare la struttura della Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic. L'Università scozzese aveva inaugurato il suo centro di ricerca sulla sclerosi multipla già nel 2007, ma è stata proprio la cospicua donazione iniziale della scrittrice a fornire il contributo necessario perchè quel centro diventasse, nel 2019, uno dei migliori al mondo nella diagnosi e nella cura delle malattie neurologiche degenerative.

Raggiunta dai ringraziamenti dei ricercatori, anche J.K. Rowling ha commentato la notizia: "Quando la clinica Anne Rowling fu fondata, nessuno di noi avrebbe potuto prevedere questo enorme successo nella ricerca sulla neurologia rigenerativa. Io sono semplicemente felice di poter supportare la Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic verso una nuova fase di scoperte, nella sua ambizione di riuscire a migliorare la vita di chi viene colpito da malattie neurodegenerative".