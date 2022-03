Jimmy Savile: A British Horror Story, il trailer della docuserie

La sconvolgente storia dei crimini compiuti da Jimmy Savile verrà raccontata nella docuserie A British Horror Story, di cui è stato diffuso il trailer.

Il video anticipa il debutto del progetto previsto in streaming il 6 aprile, introducendo la storia dell'icona della televisione e come la sua fama abbia nascosto una storia di abusi.

Jimmy Savile ha lavorato come DJ in show come Top of the Pops e conducendo vari programmi televisivi molto famosi tra cui Jim'll Fix it, conquistando innumerevoli fan e riconoscimenti nel Regno Unito. La celebrità era poi particolarmente impegnata con attività di volontariato in ospedali, situazione che avrebbe contribuito a permettergli di abusare sessualmente di centinaia di persone, tra cui anche minorenni.

A British Horror Story racconterà quindi quanto accaduto dopo le prime accuse che portarono a compiere un'indagine per cui sono state raccolte le testimonianze di oltre 200 testimoni.

Le vittime di Savile sarebbero circa 450 e le violenze sarebbero state compiute in 13 ospedali e anche in aree di proprietà della BBC.