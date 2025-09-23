Jimmy Kimmel, Jon Stewart festeggia il ritorno: "Fingere di cancellare gli abbonamenti a Hulu ha funzionato"

Anche Stephen Colbert ha dedicato a Kimmel l'apertura del suo monologo celebrando il ritorno del collega, che da stasera sarà nuovamente alla guida del suo show.

Da stasera Jimmy Kimmel tornerà regolarmente alla guida del Late Show grazie anche alla mobilitazione del mondo di Hollywood e degli spettatori, che hanno minacciato boicottaggi a Disney ed ABC. I colleghi Jon Stewart e Stephen Colbert hanno celebrato il ritorno di Kimmel non la loro proverbiale ironia.

"Il giovane Jimmy Kimmel sta tornando in televisione! Ve lo dico io, Jimmy Kimmel oggi vola alto come l'Advil. Il paracetamolo sta esplodendo, l'Advil ha detto, 'Che succede, figli di puttana? Avete mal di testa, a chi vi rivolgerete?" ha esordito Jon Stewart, ironizzando sulla crociata di Trump contro i rischi dell'uso del paracetamolo in gravidanza.

Il conduttore si è poi congratulato scherzosamente con il suo pubblico per aver lanciato una campagna di successo, seppur fraudolenta, per aiutare Kimmel a tornare al suo posto esclamando: "La campagna che avete lanciato, fingendo di voler cancellare Hulu mentre in segreto guardavate quattro stagioni di Only Murders in the Building, ha funzionato davvero. Congratulazioni!"

Stewart ha poi scherzato sul motivo per cui Kimmel è stato cancellato sostenendo che "non aveva nulla a che fare con l'amministrazione Trump e la loro esplicita minaccia da parte della FCC di rimuovere lo show con le buone o con le cattive. Voglio dire, accidenti... non so perché la gente dovrebbe pensarlo. Togliamo a caso un programma a settimana!"

Tornando a Fox News, il corrispondente ha aggiunto: "Se Donald Trump volesse togliere dal palinsesto tutti coloro che lo criticano, rimarrebbero in pochi in tv. Fa ridere, ma potrebbe anche far riflettere. Ehi, se tutti in TV mi criticano, tranne, tipo, quattro persone, e una di queste è mia nuora, forse sono io il problema."

Per Stephen Colbert, il "nostro lungo incubo nazionale è finito"

Anche Stephen Colbert ha voluto salutare il ritorno di Jimmy Kimmel dopo la sospensione seguita alle sue dichiarazioni sulla morte di Charlie Kirk.

"Ne facciamo circa 160 all'anno, e quando ne ho la possibilità, è sempre bello iniziare lo show con una buona notizia", ​​ha detto Colbert aprendo la puntata di ieri del suo Late Show. "Poche ore prima di registrare questa trasmissione, ci è giunta la notizia che il nostro lungo incubo nazionale è finito perché la Disney ha annunciato che Jimmy Kimmel Live tornerà in onda su ABC domani sera. Forza! Una notizia meravigliosa per il mio caro amico Jimmy e il suo fantastico staff".

Colbert ha poi afferrato il suo Emmy vinto lo scorso weekend per il miglior talk show aggiungendo: "Sono così felice per loro, e poi, ora che Jimmy non è stato cancellato, posso godermela di nuovo!" Poi ha scherzato, "Sono di nuovo l'unico martire della seconda serata. Aspettate, a meno che, CBS, non vuoi mica annunciare qualcosa?"