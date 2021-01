Jim Carrey saluta l'ex first lady Melania Trump con l'augurio di un buon divorzio

Jim Carrey ha dedicato una vignetta alla 'peggiore' ex First Lady Melania Trump con l'augurio di un divorzio remunerativo dal marito Donald Trump.

La star Jim Carrey non ha fatto passare inosservato l'addio di Melania Trump alla Casa Bianca, dedicandole una vignetta irriverente sui social, condividendo una rappresentazione dell'ex First Lady non proprio lusinghiera, ma augurandole un "vantaggioso" divorzio.

Nella sua ultima vignetta politica, l'artista e l'attore Jim Carrey ha deciso di festeggiare la vittoria e l'insediamento del Presidente Joe Biden rappresentando Melania Trump in modo satirico, aggiungendo un testo di commiato dove la definisce la peggior First Lady di tutti i tempi: "Oh ... e addio peggior first lady. Spero che gli accordi possano finanziarti la tua vita fino alla fine. Grazie per niente!"

L'accordo economico a cui probabilmente Jim Carrey si riferisce riguarda i rumor sempre più insistenti che Melania Trump potrebbe divorziare da Donald Trump, ottenendo 50 milioni di dollari e numerosi beni immobili. Jim Carrey, che ha interpretato brevemente Joe Biden al Saturday Night Live, è stato un aspro critico dell'amministrazione Trump quindi non ci stupisce questo suo "attacco" nei confronti di Melania.

Il giorno dell'inaugurazione della nuova presidenza, Jim Carrey ha rivelato di aver pianto di gioia e sollievo in un messaggio condiviso con i suoi follower: "Sembra che la democrazia sia pensata per le persone che hanno il coraggio di amare, dopo tutto. Prego che presto sempre più persone vedranno quanto sia profondamente soddisfacente vincere la partita giocando lealmente"