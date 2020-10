Jim Carrey: il suo Joe Biden si trasforma nella mosca sulla testa di Mike Pence (VIDEO)

Jim Carrey versione Joe Biden si è trasformato nella mosca sulla testa del vicepresidente Mike Pence nel nuovo esilarante sketch del Saturday Night Live dedicato al dibattito presidenziale.

Alla fine del confronto tra Kamala Harris (Maya Rudolph) e Mike Pence (Beck Bennett) Jim Carrey ha fatto ritorno nei panni del candidato democratico Joe Biden annunciando la necessità di teletrasportarsi nel dibattito per aiutare la sua vice Kamala Harris.

L'attore si è così preso gioco della mosca apparsa sulla testa di Mike Pence durante il vero confronto facendo riferimento al celebre film fantascientifico degli anni '80, La mosca di David Cronenberg. Il Joe Biden di Carrey si è trasformato dapprima in una mosca parlante e poi in una mosca umanoide in stile Jeff Goldblum. Kate McKinnon, che interpretava la moderatrice Susan Page, ha cercato di portare l'attenzione sulla mosca sulla testa di Pence, che il vice presidente ha provato a scacciare.

Jim Carrey è stato poi raggiunto da Kenan Thompson, anche lui nei panni di una mosca che so è rivelata essere Herman Cain reincarnato. I deu hanno continuato a ronzare sulla testa di Mile Pence mentre Kamala Harris se la rideva mangiando patatine e guacamole.

