Jim Carrey e Jeff Daniels: nuovo progetto per il duo di Scemo e più Scemo

Jim Carrey ha chiesto a Jeff Daniels di collaborare con lui per un suo nuovo progetto: potrebbe essere un momento per parlare anche di un seguito di Scemo e più Scemo?

Jim Carrey ha da poco reclutato Jeff Daniels, il suo compagno di avventure nel film Scemo e più Scemo, come narratore per il suo nuovo libro, intitolato Memoirs and Misinformation.

Jim Carrey e Jeff Daniels sembrano sempre trovare modi creativi per lavorare insieme. Per questo la notizia di questa rimpatriata, potrebbe far ben sperare i fan di Scemo e più scemo su qualche chiacchierata tra i due su un possibile seguito.

ScemoEpiùScemo

Su Twitter Jim Carrey ha annunciato che è stato assolutamente contento di dire al mondo che il suo amico, Jeff Daniels, avrebbe fatto parte di un'impresa che (solo parzialmente) viene dalla sua mente perspicace e assurda. Scritto in collaborazione con l'autore Dana Vachon, Memoirs and Misinformation è la storia di una versione fittizia di Carrey, in cui incontra qualcuno nella sua vita che potrebbe cambiarla del tutto. Un viaggio strano e satirico in cui l'attore coglie l'occasione di parlare di sé e di alcuni temi interessanti. Ma se credete che abbia chiesto di collaborare a Jeff Daniels per realizzare qualcosa di "stupido" e spensierato, dovrete ricredervi. Dall'estratto del libro, gli argomenti trattati sembrano cupi e tutt'altro che divertenti:

Couldn’t be more delighted that my friend @Jeff_Daniels found the time to narrate my novel ‘Memoirs and Misinformation.’ Get it July 7th. Click the pic for a listen! https://t.co/w3aNeKJOKi pic.twitter.com/qUyf8YROTp — Jim Carrey (@JimCarrey) June 11, 2020

Sembra proprio un'opera che tratta temi complessi, come quelli politici, in linea con i post che ultimamente Jim Carrey ha pubblicato sul suo profilo Twitter. E poiché Jeff Daniels è decisamente allineato con il pensiero del suo amico anche sulla politica, la collaborazione risulta proprio perfetta.

Potrebbe non scaturire da questa collaborazione un'idea per un Scemo e più Scemo 3, ma potrebbe nascere qualche altro progetto di collaborazione, per esempio per Sonic The Hedgehog 2.

Memoirs and Misinformation sarà disponibile presso i migliori rivenditori di libri il 7 luglio, con un intero audiolibro letto da Jeff Daniels.