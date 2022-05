Jessie Buckley e Riz Ahmed protagonisti del film Fingernails

Jessie Buckley e Riz Ahmed saranno i protagonisti di Fingernails, il film che segna l'esordio alla regia di un progetto in lingua inglese di Christos Nikou.

Il progetto verrà prodotto da FilmNation e sarà presentato al Mercato di Cannes la prossima settimana.

Fingernails è stato scritto da Christos Nikouu in collaborazione con Sam Steiner e Stavros Raptis, co-autore di Apples.

Jessie Buckley sembra abbia sostituito nel cast del film Carey Mulligan, inizialmente indicata come potenziale protagonista del lungometraggio.

Il progetto viene descritto come una storia d'amore sci-fi in cui è stato scoperto un test che verifica se le coppie sono davvero innamorate. Per permettere alle coppie di avere successo sono stati aperti degli istituti specializzati con lo scopo di guidarli. Anna (Buckley) è scettica nei confronti del risultato positivo che ha ricevuto con il suo partner, quindi inizia a lavorare in uno degli istituti come assistente di Trevor (Riz Ahmed), un istruttore misterioso e molto dedito al suo lavoro.

Nel team della produzione ci sarà anche Cate Blanchett della Dirty Films, mentre FilmNation Entertainment si occuperà dei finanziamenti. Jerome Duboz sarà uno dei produttori esecutivi.