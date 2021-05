Jessica Rothe sarà la star della serie Gaslight

Jessica Rothe e Kelsey Ashbille saranno i protagonisti del thriller Gaslight, un nuovo progetto televisivo di New Regency tratto dall'omonimo podcast di QCode.

Il progetto sarà scritto e diretto da Miles Joris-Peyrafitte, che è stato inoltre coinvolto come sceneggiatore e produttore.

In Gaslight tutti i personaggi pensano che Danny (Jessica Rothe) sia scomparsa. La giovane, durante l'ultimo anno del liceo, una notte è svanita nel nulla lasciando tutti confusi e devastati, tra cui anche la sua miglior amica Becca (Kelsey Asbille). La serie riprenderà la narrazione anni dopo quando Becca, il marito e il loro figlio stanno cenando. La famiglia riceve a sorpresa la visita di Danny che, dopo anni senza averli mai contattati, riappare senza dare spiegazioni. Ben presto, tuttavia, mentre i protagonisti si avvicinano a lei e al fidanzato Ben, emergerà qualcosa di più oscuro e sinistro.

Nel cast ci saranno anche Marc Rissmann e Will Dalton. Le riprese inizieranno nel mese di giugno a Kamloops, in British Columbia.

Jessica Rothe potrebbe tornare inoltre sul grande schermo con il terzo capitolo di Auguri per la tua morte, in cui interpreta la parte di una ragazza bloccata in un loop temporale che le fa rivivere all'infinito la giornata in cui perde la vita.