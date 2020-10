All My Life: il trailer del film con Jessica Rothe e Harry Shum Jr.

Il 23 ottobre debutterà nelle sale britanniche il film All My Life, ecco il trailer del progetto con Jessica Rothe e Harry Shum Jr.

All My Life è il nuovo film con star Jessica Rothe e Harry Shum Jr e il trailer regala le prime sequenze del film ispirato a una storia vera.

Il video mostra infatti il primo incontro di una coppia e l'evoluzione della loro storia d'amore fino alla proposta di matrimonio e una drammatica scoperta medica.

Il film All My Life si basa sulla storia vera di Solomon Chau e Jennifer Carter, i cui progetti vengono spezzati quando il giovane scopre di avere un cancro.

Il film è stato diretto da Marc Meyers, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Todd Rosenberg. Nel cast ci sono anche Ever Carradine, Keala Settle, Josh Brener e Chrissie Fit.

Il lungometraggio con star Jessica Rothe, prossimamente nella serie Utopia, e Harry Shum Jr., tra i protagonisti di Crazy & Rich, arriverà nei cinema britannici il 23 ottobre, mentre negli Stati Uniti Universal Pictures non ha ancora annunciato la data prevista per la distribuzione.