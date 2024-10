Jessica Chastain, Brendan Fraser e Bryan Cranston si uniscono ad Al Pacino nel thriller Assassination

Jessica Chastain, Brendan Fraser e Bryan Cranston si sono uniti ad Al Pacino nel mystery thriller Assassination. Il film sarà diretto da Barry Levinson da una sceneggiatura di David Mamet Levinson e Sam Bromell.

Il film rivela una nuova visione della cospirazione JFK, incentrata su Dorothy Kilgallen (Chastain), una delle voci più famose dei media dell'epoca. Quando Dorothy sospetta che Lee Harvey Oswald non abbia agito da solo, usa la sua fama e la sua influenza per trovare il vero assassino di JFK. In parte mistero di omicidio, in parte film noir, il viaggio della Kilgallen la metterà contro la CIA, i boss mafiosi e l'FBI, tutti coloro che non vorrebbero altro che far sparire lei e questa storia.

"Dorothy Kilgallen è stata la prima giornalista donna di cronaca nera in America. È stata l'unica donna a occuparsi del caso JFK. L'unica giornalista a parlare con Jack Ruby. Grazie alle sue fonti di back-channel presso la Commissione Warren, ha iniziato a mettere insieme pezzi che nessun altro aveva fatto. È morta in circostanze molto sospette, ma non è mai stata indagata", ha detto Levinson.

Il film è prodotto da Corey Large insieme a Jason Sosnoff. Large finanzia anche Assassination. John Burnham, Bernie Gewissler, Pia Patatian e Jordan Nott sono i produttori esecutivi. La produzione dovrebbe iniziare all'inizio del 2025 a Boston.

"Ci piace l'idea di esplorare questo argomento attraverso la prospettiva di Dorothy. Era implacabile e coraggiosa nel perseguire la verità, e questo film è tanto la sua storia quanto la scoperta di ciò che accadde quel giorno a Dallas. È davvero emozionante vedere che Jessica, Brendan e Bryan si uniscono a Pacino per dare vita alla visione di Barry", ha aggiunto Sosnoff.

La Chastain ha vinto un Oscar, un Golden Globe, un Drama Desk, 5 Critics Choice e tre SAG Awards. Ha inoltre ricevuto numerose nomination, tra cui un Emmy, 2 Tony, 5 SAG, 2 BAFTA, 3 Academy Award, 6 Critics Choice e 9 Golden Globe. La carriera della Chastain è iniziata con ruoli di primo piano in film acclamati come The Help, The Tree of Life di Terrence Malick e Zero Dark Thirty. Tra i suoi ruoli più importanti figurano l'accattivante interpretazione di Tammy Faye Bakker in Gli occhi di Tammy Faye, che le è valso un Oscar, e quella dell'astronauta Melissa Lewis in Sopravvissuto - The Martian.

Fraser ha recitato nel film del 2022 The Whale di Darren Aronofsky, che gli è valso diversi premi, tra cui il suo primo Oscar come miglior attore protagonista e un premio SAG. Più recentemente, Fraser è stato visto nel western epico di Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon, accanto a Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone.

Cranston è stato candidato all'Oscar e ha vinto Emmy, Screen Actors Guild, Tony e Olivier Award. Recentemente ha recitato in Argylle di Matthew Vaughn e ha prestato la sua voce a Kung Fu Panda 4.