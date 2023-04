Jessica Biel affiancherà Xochitl Gomez nel thriller fantascientifico Ursa Major

Dopo l'uscita di scena di Mary Elizabeth Winstead, sarà Jessica Biel la nuova protagonista del thriller fantascientifico Ursa Major, in cui sarà affiancata dall'attrice dell'MCU Xochitl Gomez.

Ursa Major sarà diretto dai fratelli Jonathan e Josh Baker, mentre il copione è scritto da Patrick Somerville, Colleen O'Brien e Katie French. Il film prodotto da Somerville e David Eisenberg per Tractor Beam, insieme a John Finemore, Mason Novick, Allen Fishcher e Brian Steinberg, entrerà in lavorazione in autunno.

La pellicola segue la storia di Charlie e Natalie, madre e figlia che lottano per la sopravvivenza in un pianeta simile alla Terra. Le due si nascondono da un gruppo di cacciatori inarrestabili, oltre a dover affrontare la minaccia di un imminente nonché mortale tornado in arrivo. Ma Natalie, ora un'adolescente, ha iniziato a mettere in discussione le decisioni della madre, la sua spiegazione di chi siano, come sono arrivate lì e cosa devono fare per sopravvivere.

Di recente Jessica Biel ha interpretato la celebre assassina Candy Montgomery nella miniserie true-crime Candy: Morte in Texas.

Xochitl Gomez ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni di America Chavez in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.