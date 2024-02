Daniel Radcliffe, Ethan Hawke e Jessica Biel star di Batso, film ispirato a una storia vera

Daniel Radcliffe, Ethan Hawke e Jessica Biel saranno i protagonisti di Batso, un film ispirato a una storia vera avvenuta negli anni '70.

Il progetto sarà diretto da Kyle Marvin, già autore di 80 for Brady.

I dettagli del progetto

Ethan Hawke avrà il ruolo di Warren "Batso" Harding e Daniel Radcliffe quello di Dean Caldwell, i primi scalatori che hanno intrapreso il percorso conosciuto come The Wall of Early Morning Light per raggiungere l'iconica vetta El Capitan nel parco nazionale di Yosemite. I due hanno compiuto un'impresa considerata impossibile, andando contro tutte le aspettative e affrontando sfide considerate troppo difficili per Batso, considerato troppo vecchio, e per Dean, che aveva poca esperienza.

I due hanno compiuto un'impresa durata 28 giorni, all'insegna della determinazione e della resilienza, che ha attirato l'attenzione dei mezzi di comunicazione.

Jessica Biel, invece, sarà Beryl Kanuth, partner di Warren e anche lei scalatrice.

La sceneggiatura sarà firmata da Eamon O'Sullivan.

Il regista Kyle Marvin ha spiegato: "Le persone che vivono nel mondo degli scalatori potrebbero sembrare impegnate a realizzare qualcosa di estremo, ma, in realtà, le loro azioni sono uno specchio della nostra vita. Abbiamo tutti un Dawn Wall che siamo destinati a scalare, o a morire provando a superarlo".