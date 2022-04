Jessica Alba protagonista e produttrice della serie Confessions on the 7:45

L'attrice Jessica Alba sarà la protagonista e produttrice della serie Confessions on the 7:45, tratta dal romanzo di Lisa Unger.

Jessica Alba sarà la protagonista e produttrice di una serie tratta dal bestseller Confessions on the 7:45, progetto in fase di sviluppo peer Netflix.

A occuparsi dell'adattamento del libro sarà Charise Castro Smith, che ha scritto e co-diretto il film animato Encanto.

Il libro Confessions on the 7:45, scritto da Lisa Unger, è un thriller psicologico con al centro una madre (Jessica Alba) che incontra uno sconosciuto su un treno mentre sta tornando a casa, momento che le sconvolge la vita. Mentre tutto scivola nel caos e vengono rivelati dei tradimenti, la protagonista mette in dubbio se si possa realmente conoscere le persone che ci sono più vicine.

L'attrice ha raccontato: "Non sono riuscita a mettere giù questo libro dopo aver iniziato a leggerlo. Nel momento in cui ho letto la frase 'Se vuoi mantenere un segreto devi, per prima cosa, nasconderlo a te stessa', ero conquistata. Questo libro affronta il tema di provare a sepellire i segreti e della vergogna che portiamo con noi fino a quando la verità ci espone. Non riesco a pensare a una persona più eccitante con cui collaborare a questo progetto. Charise è così incredibilmente talentuosa e capisce realmente ogni sfumatura sotto la pelle di questi personaggi e della loro rete di menzogne".

Jessica Alba collaborerà inoltre con Netflix in occasione del thriller Trigger Warning, film diretto da Mouly Surya.