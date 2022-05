Jesse Williams di Grey's Anatomy nudo: è polemica per il video del suo spettacolo di Broadway

Jesse Williams, principalmente conosciuto per il suo ruolo del Dr. Jackson in Grey's Anatomy, sta interpretando la parte di Darren in Take Me Out a Broadway e alcune foto e video estremamente esplicite (che potete vedere sotto) in cui l'attore appare completamente nudo stanno facendo il giro del web, generando innumerevoli polemiche online.

Lo spettacolo è l'adattamento dell'opera teatrale del drammaturgo statunitense Richard Greenberg, finalista per il Premio Pulitzer per la drammaturgia, ambientata nello spogliatoio di una squadra della Major League Baseball in cui affiorano questioni come omofobia, razzismo e classismo.

Williams, intervistato durante un episodio di Watch What Happens Live, ha dichiarato: "È solo un corpo. Una volta che l'hai visto, capisci che è tutto lì. Non c'è bisogno di farne una gran questione". Il Second Stage Theatre, d'altro canto, è stato molto più duro dell'attore, definendo la vicenda come una grave mancanza di rispetto: "Il Second Stage Theater si è impegnato per mantenere la privacy della compagnia di 'Take Me Out' vietando l'utilizzo dei telefoni durante le performance".

Molti fan, che sembrano essere d'accordo con il teatro, hanno scelto Twitter per definire questo comportamento come un oggettificazione del corpo dell'attore e il collega Jesse Tyler Ferguson, a proposito del leak, ha dichiarato: "Sono sconvolto dalla mancanza di rispetto verso gli attori della nostra compagnia, la cui vulnerabilità ogni sera sul palco è cruciale in Take Me Out. Chiunque applaude o banalizza questo comportamento non è benvenuto in teatro che è sempre stato uno spazio sicuro per pubblico e attori".