Jerry Seinfeld, la star comica si scusa per aver criticato Howard Stern

Jerry Seinfeld si è scusato pubblicamente per i commenti rivolti al conduttore radiofonico Howard Stern, durante la puntata di un podcast, nella quale ha affermato che Stern 'manca di abilità comiche'. Una critica che non è stata particolarmente apprezzata sui social e che spinto l'attore a tornare sui suoi passi.

"Mi spiace davvero per quello che ho detto sul mio amico Howard Stern in una chiacchierata con David Spade e Dana Carvey, parlando dell'eccessiva presenza di podcast comici". Discutendo con i due colleghi sull'argomento 'podcast comici', Seinfeld ha esclamato:"Howard Stern li ha inventati, vero? Ma adesso siamo migliori di lui. Howard è interessante, è un grande intervistatore ma in quanto ad abilità comiche, voglio dire, possiamo parlare apertamente?".

Jerry Seinfeld e Jason Alexander esilaranti protagonisti di Seinfeld

Seinfeld ha elogiato il podcast di Spade e Carvey definendolo 'il migliore in assoluto perché vi intendete bene, è fluido e non vi sovrapponete, cosa fastidiosa da ascoltare'. A TMZ, il comico ha voluto scusarsi con Stern:"Volevo dire che si sentirà circondato [per la nutrita presenza di podcast comici] ma ho detto 'superato', che suonava terribile e offensivo. Ovviamente, nessuno di questi piccoli show rappresenta una minaccia per il suo gigantesco show. Comunque, è stata una brutta cosa e mi dispiace Howie. Ti voglio ancora bene. Per favore, perdonami".

Jerry Seinfeld è famoso, soprattutto negli Stati Uniti, per il suo ruolo da protagonista nella sitcom Seinfeld, dove interpreta una versione di se stesso, un comico che cerca di barcamenarsi a New York affiancato dagli amici George Costanza (Jason Alexander), Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) e Cosmo Kramer (Michael Richards), andata in onda dal 1989 al 1998. Di recente, Seinfeld ha debuttato alla regia di un lungometraggio con il film Unfrosted: Storia di uno snack americano, disponibile su Netflix, con un cast nutrito e composto da nomi conosciuti come Hugh Grant, Melissa McCarthy, Amy Schumer, Maria Bakalova, Bill Burr e Sarah Cooper.