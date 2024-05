Jeremy Renner parla dell'incidente avvenuto nel 2023: "Mi ha cambiato il modo in cui affronto la vita"

Jeremy Renner ha ricordato l'incidente che ha subito nel gennaio 2023, svelando il modo in cui gli ha cambiato la vita.

La star di Hawkeye ha infatti spiegato che aver rischiato di morire lo ha obbligato ad avere un nuovo approccio a ogni aspetto della quotidianità.

Un incidente che gli ha cambiato la vita

L'attore Jeremy Renner, parlando con Jimmy Fallon, ha spiegato che trova "catartico" parlare dei 45 minuti trascorsi sul ghiaccio dopo essere stato investito dallo spazzaneve che stava guidando per liberare il vialetto della sua casa dopo le nevicate di Capodanno.

L'interprete di Occhio di Falco ha ricordato tutte le decine di fratture subite e ha svelato che persino uno dei suoi bulbi oculari era uscito dalla cavità orbitaria e poteva vederlo con l'altro occhio. Jeremy ha quindi spiegato che ha pensato fosse meglio preoccuparsene in un secondo momento, ma ha poi visto la sua gamba che era in una situazione disastrosa, decidendo quindi di concentrarsi sulla sua respirazione.

Jeremy Renner sul set

Una lezione preziosa

Renner ha sottolineato: "Non puoi andare in panico, se no muori. E c'è una lezione meravigliosa in tutto questo. Potrei andare avanti a parlare a lungo di quei 45 minuti trascorsi sul ghiaccio. Ci sono così grandiosi doni che ottieni quando vieni messo alla prova e sei al tuo limite. I tuoi limiti fisici, i tuoi limiti spirituali, i tuoi limiti emotivi. E non avrò più una brutta giornata per il resto della mia vita. Quello è un dono".

La star del MCU ha poi sottolineato che è stato obbligato a concentrarsi sulla sua respirazione, su come concentrarsi passo dopo passo su quello che doveva fare e questo approccio lo ha applicato anche al resto della sua vita e nei momenti difficili. Renner ha sottolineato: "L'importante è mettere giù il piede e fare un passo e poi farne un altro, e andare avanti. Potrebbe essere un'iper-semplificazione di tutto, ma la vita può essere semplice in quel modo e mi sono reso conto che posso fare qualsiasi cosa".

L'attore ha scherzato ricordando il momento in cui si è reso conto che avrebbe dovuto concedersi una lunga pausa dal lavoro e di non aver avuto idea che era rimasto in terapia intensiva per alcuni giorni.

Renner ha inoltre spiegato che Anthony Mackie è stata una delle prime persone che è andato a trovarlo perché era a Las Vegas ed è arrivato in fretta. Gli altri membri degli Avengers erano davvero preoccupati e lo hanno contattato, contribuendo a fargli sentire un affetto che non pensava fosse possibile ricevere. L'attore è rimasto sorpreso dall'ondata di amore che l'ha circondato.