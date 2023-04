Jeremy Renner, il suo dottore: "Lo spazzaneve è arrivato a pochi millimetri dagli organi vitali"

Uno dei medici che si sta occupando di Jeremy Renner dopo il suo incidente con lo spazzaneve ha rivelato che l'attore si sta riprendendo in fretta anche se era a un passo dalla morte: Christopher Vincent, un dottore esperto in chiropratica, ha parlato con la CNN delle attuali condizioni della star di film come "Avengers" e "The Hurt Locker".

Durante l'intervista pubblicata dalla rete televisiva statunitense Vincent ha affermato: "Per quanto sia stato sfortunato ad aver subito un incidente così tragico, è altrettanto fortunato che le ferite non lo abbiano ucciso, lo spazzaneve è arrivato a pochi millimetri di distanza da uno degli organi vitali."

Renner è stato schiacciato da uno spazzaneve il giorno di Capodanno e si è rotto diverse ossa tra cui otto costole, l'orbita oculare, un ginocchio e una spalla. "Si sta riprendendo in fretta e non ha soltanto la determinazione di guarire, ma anche di tornare ad essere più forte che mai", ha concluso il medico.

Durante un'intervista di qualche giorno fa, Jeremy Renner in persona ha rivelato di aver scritto una lettera di addio per la sua famiglia dopo l'incidente: "Se fossi stato solo sarebbe stato un modo terribile di morire e, certamente, avrei perso la vita. Ma non lo ero, c'era mio nipote, il dolce Alex, e poi è arrivato il resto del calvario. Ero lì disteso e ho chiesto di poter avere il mio telefono per provare a scrivere una lettera di addio alla mia famiglia".