Jeremy Allen White, la star di The Bear: "Ho smesso di bere quando stavo per perdere tutto"

Da due anni, Jeremy Allen White è un uomo sobrio, dopo aver accettato di sottoporsi a test di sobrietà quotidiani e partecipare ad incontri degli Alcolisti Anonimi come parte dell'accordo sulla custodia delle figlie con l'ex moglie.

Insieme a Addison Timlin, Jeremy Allen White ha avuto le figlie Ezer, 6 anni, e Dolores, 4 anni. Dopo essersi sposati nel 2019, l'attrice aveva chiesto il divorzio nel maggio 2023, pur indicando il settembre 2022 come periodo di separazione.

La rinascita di Jeremy Allen White dopo la dipendenza dall'alcol

In una recente intervista al podcast di Marc Maron, Jeremy Allen White ha raccontato di aver festeggiato a maggio i due anni di sobrietà, aprendosi sul percorso che l'ha condotto a vedere la luce dopo essere entrato nel tunnel dell'alcolismo.

Jeremy Allen White in una scena di Shameless

"Ero davvero molto vicino a perdere tutto. Non avrei visto le mie figlie tanto quanto avrei voluto. Chissà se sarei stato in grado di presentarmi al lavoro e dai miei genitori e amici. Stavo rischiando tutto" ha spiegato White "Al centro di tutto [la sua decisione di smettere di bere] c'erano le mie figlie e l'essere presente per loro".

Il periodo difficile dopo la fine di Shameless

Jeremy Allen White ha raccontato la difficoltà vissuta nel periodo successivo alla fine della serie Shameless: "Quando Shameless è finito, ero una persona molto difficile con cui stare. Perché avevo paura, avevo avuto 11 anni di stabilità, avevo una famiglia al di fuori della mia nuova famiglia, e mi stavo affacciando all'ignoto per la prima volta dopo moltissimo tempo" ha spiegato White.

L'attore ha raccontato un aneddoto vissuto proprio l'ultimo giorno di lavoro: "Ricordo di aver fatto il mio ultimo ADR [registrazione del dialogo] alla Warner Bros. per Shameless. Ho iniziato ad avere un attacco di panico e ho dovuto accostare con la macchina sul lato della strada perché le mie braccia erano diventate intorpidite e formicolanti, il collo mi sembrava molto rigido e anche il petto".