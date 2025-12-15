Jeremy Allen White vorrebbe essere la star di una rom com: "Ma solo con il ruolo giusto"

Il protagonista della serie The Bear ha parlato della sua carriera e dei progetti con cui vorrebbe mettersi alla prova in futuro.

Jeremy Allen White, durante la sua conversazione con Kate Hudson realizzata per Variety, ha ammesso che sarebbe interessato a girare una commedia romantica.

La star della serie The Bear ha parlato della possibilità di mettersi alla prova con un ruolo inedito all'interno della sua carriera, spiegando cosa, attualmente, gli impedisce di farlo.

La speranza di Jeremy

Parlando delle rom com che hanno regalato molta popolarità alla collega, Jeremy Allen White ha dichiarato: "Mi piacerebbe farlo. Non ne ho mai realizzata una, ma sembrano così divertenti".

The Bear: un'immagine di Jeremy Allen White nella stagione 3

L'attore, in corsa per un Golden Globe grazie alla sua interpretazione di Bruce Springsteein in Liberami dal Nulla (di cui potete leggere la nostra recensione), ha però aggiunto: "Mi preoccupo del fatto che bisogna trovare il personaggio giusto, perché voglio sia una commedia romantica classica. Non un fuoco di paglia, ma Harry ti presento Sally".

Kate ha quindi aggiunto che girare una rom com è più difficile di quanto possa sembrare: "Le regole sono diverse. Vuoi girarla perché le persone vadano in sala a vederla. Vogliono ottenere qualcosa, vogliono poter ridere e immergersi in un'atmosfera specifica".

I prossimi progetti dell'attore

Nell'attesa di vederlo alle prese con una commedia romantica, Jeremy Allen White sarà prossimamente protagonista sul piccolo schermo con i prossimi episodi dell'acclamata serie The Bear, in cui ha il ruolo dello chef Carmy, e nelle sale con un ruolo nel nuovo capitolo della saga di Star Wars.

L'attore fa infatti parte del cast di The Mandalorian & Grogu con la parte di Rotta the Hutt, figlio di Jabba the Hutt. Jeremy, parlando del personaggio ha anticipato una sua collaborazione con il personaggio interpretato da Pedro Pascal: "Insieme al Mandaloriano corre qua e là per gran parte del film. Rotta è molto veloce".