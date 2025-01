Jeremy Allen White star della miniserie Variazioni su un tema originale

La star di The Bear, Jeremy Allen White, sarà protagonista e produttore di una nuova miniserie prodotta per Netflix, ecco i dettagli.

Jeremy Allen White sarà protagonista e produttore di una miniserie tratta dal romanzo Variazioni su un tema originale scritto da André Aciman.

Il progetto sarà realizzato per Netflix ed è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, dovendo quindi attendere prima di ottenere il definitivo via libera alla produzione.

I primi dettagli della miniserie

André Aciman è l'autore di romanzi molto apprezzati come Chiamami col tuo nome, diventato un film diretto da Luca Guadagnino con star Timothée Chalamet e Armie Hammer.

Ad adattare Variazioni su un tema originale sarà Amanda Kate Shuman, impegnata come sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner. Oliver Hermanus, invece, è coinvolto come regista e produttore. Lo scrittore farà inoltre parte del team della produzione che comprende anche Jeremy Allen White.

White sarà star della nuova miniserie

La star di The Bear avrà il ruolo del protagonista Paul che, tra le pagine, ricorda la sua vita partendo da quando era un giovane ritornato sull'isola italiana dove ha trascorso le sue vacanze da ragazzo, avendo ora il compito di occuparsi della casa di famiglia che è stata distrutta da un incendio, ripercorrendo così i turbamenti dei sensi a cui non sapeva dare nome. Nanni, il suo oggetto del desiderio, sembra essere scomparso nel nulla, ma ha lasciato un segno indelebile nella vita di Paul che cade, più volte, nelle trappole del desiderio e si abbandona lal violenza del rimpianto.

I prossimi impegni della star di The Bear

Tra i prossimi progetti di cui sarà protagonista Jeremy c'è anche il film Deliver Me From Nowhere - ispirato alla vita e alla carriera di Bruce Springsteen basandosi sul libro scritto da Warren Zanes e che racconterà la creazione dell'album Nebraska, inciso nel 1982, e che vede nel cast anche Gaby Hoffman, Jeremy Strong, David Krumholtz, Odessa Young, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, e Marc Maron - e The Mandalorian & Grogu con un ruolo inaspettato.