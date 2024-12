The Mandalorian & Grogu: Jeremy Allen White entra nel cast con un ruolo inaspettato

L'attore Jeremy Allen White, star di The Bear, farà parte del cast del nuovo film della saga di Star Wars, The Mandalorian & Grogu.

Jeremy Allen White, come confermato dal sito di Variety, è entrato a far parte del cast del film The Mandalorian & Grogu, il progetto di Star Wars con star Pedro Pascal.

La star di The Bear, tuttavia, non apparirà sul grande schermo, essendo coinvolto solo come voce di uno dei personaggi che appariranno nel progetto che continuerà la storia della serie targata Disney+.

L'arrivo nel cast di Jeremy Allen White

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama di The Mandalorian & Grogu e dall'annuncio della presenza tra gli interpreti di Jeremy Allen White si scopre qualche nuovo dettaglio della storia.

L'attore avrà infatti il ruolo di Rotta the Hutt, il figlio di Jabba the Hutt.

Sul grande schermo si assisterà a una nuova avventura del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal e di Grogu.

La serie è ambientata dopo quanto accaduto in Il Ritorno dello Jedi in cui Leia ha ucciso Jabba strangolandolo.

I cugini di Jabba the Hutt

Nella serie The Book of Boba Fett si è svelato che la sua morte ha avuto delle conseguenze nel mondo del crimine organizzato su Tatooine, con due dei cugini di Jabba che cercano di ottenerne il posto lasciato vacante, venendo tuttavia sconfitti da Boba Fett.

The Mandalorian e la sua musica nel racconto di Jon Favreau

Per ora Disney non ha rivelato se Temuera Morrison, interprete di Boba Fett, o Ming-Na Wen, che nello show spinoff di The Mandalorian aveva la parte di Fennec Shand, saranno coinvolti nel film.

Il team al lavoro sul film

The Mandalorian and Grogu sarà diretto da Jon Favreau, coinvolto anche come produttore insieme a Kathleen Kennedy e Dave Filoni.

Il regista aveva dichiarato: "Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo che George Lucas ha creato. La prospettiva di portare il Mandalorian e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante".

Lucasfilm, compiendo l'annuncio della produzione del film, aveva annunciato anche la presenza nel cast di Sigourney Weaver.