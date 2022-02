Jennifer Lopez sulla sua storia d'amore con Ben Affleck: "Abbiamo una seconda possibilità"

Jennifer Lopez si è recentemente aperta a proposito della sua relazione con Ben Affleck: in due nuove interviste, la star di Marry Me - Sposami ha parlato del fatto che lei e il compagno hanno una seconda possibilità per far funzionare quella che lei stessa definisce come "la loro bellissima storia d'amore".

J.Lo, intervistata dalla rivista People, ha dichiarato di sentirsi "fortunata, felice e orgogliosa" a proposito di avere di nuovo Affleck come suo partner, quasi due decenni dopo aver interrotto il loro fidanzamento. "È una bellissima storia d'amore, abbiamo una seconda possibilità", ha spiegato Jennifer, prima di aggiungere: "Non mi sono mai sentita meglio di così".

La star ha anche ammesso che c'era "un po' di paura" quando si sono riconciliati la scorsa primavera, ma che ormai sembra tutto "molto diverso da come era anni fa". A proposito della loro relazione passata, durata dal 2002 al 2004, l'attrice ha confessato: "Abbiamo messo in gioco la nostra relazione, eravamo ingenui. Siamo più grandi ora, siamo più intelligenti, abbiamo più esperienza, abbiamo figli e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose. Siamo più protettivi perché è un periodo così bello per tutti noi".

Sebbene si dicesse che Jennifer Lopez fosse arrabbiata con Affleck a causa dei suoi recenti commenti su Jennifer Garner, l'attrice nelle sue recenti interviste non ha fatto altro che elogiare la star di The Tender Bar: "Sono così orgogliosa dell'uomo che è diventato. Vedere la persona, l'essere umano, l'uomo che è oggi, il padre che è oggi... è ciò che ho sempre saputo che un giorno sarebbe diventato".